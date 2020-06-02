شكرا لقرائتكم خبر عن باريس جاكسون تتواجد من جديد مع المحتجين.. ماذا كتبت على اللافتة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد تواجدت النجمة العالمية باريس جاكسون وسط صفوف المحتجين ، حيث ظهرت بعدد من الصوروهي تحمل لافتة أثناء مشاركتها في احتجاج سلمي بعد ظهر أمس الاثنين في غرب هوليوود بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الامريكية، وهي المسيرات الاحتجاجية التي جاءت بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية، على يد شرطي والذي ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو، وهو يضع ركبته على رقبة فلويد مما تسبب في وفاته .



باريس جاكسون باريس جاكسون

وكانت الممثلة والناشطة باريس جاكسون البالغة من العمر( 22 عاما ) وهي ابنه ملك البوب الراحل مايكل جاكسون تحمل لافتة تقول: " اللعنة على الرجل .. القوة للشعب .. السلام والمحبة والعدالة " ، كما حمل الجانب الاخر من اللافتة التي حملتها باريس علامة السلام ، و هي لم تكن المرة الأولي التي تتواجد فيها باريس ضمن المسيرات الاحتجاجية .

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من جهة اخري حرصت باريس جاكسون علي نشر عدد كبير من الصور خلال تواجدها بالمسيرات الاحتجاجية و ذلك علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و التي وجدت تفاعل كبير من قبل مرتادي صفحتها التي تضم أكثر من 3.5 مليون شخص .



باريس جاكسون (2)