شكرا لقرائتكم خبر عن حلوة أوى لكن .. كواليس اختيار سميرة سعيد لـ "يوم من عمرنا " لأشرف أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشاعر الغنائي أشرف أمين عن كواليس أغنيته "يوم من عمرنا"، والذى يتعاون فيها مع الديفا سميرة سعيد، والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة علي طريقة فيديو كليب، وشهدت الساعات القليلة الماضية، طرح الإعلان التشويقي لكليب الأغنية.

من جانبه قال مؤلف الأغنية الشاعر أشرف أمين لـ"الخليج 365"، إنه عرض بالتعاون مع الملحن محمد عرام علي الديفا سميرة سعيد الأغنية، ورحبت بها على الفور، ولكن تم تغيير بعض الكلمات منها حتى ظهرت بالشكل النهائى الذى تم تصويره.

وتابع أشرف تصريحاته قائلا : كلام الأغنية جذب سميرة سعيد، وقالت لي نصا : "الكلام حلو قوي يا أشرف، لكن سامعة على الأغنية، موضوع آخر بداخلي".

وأضاف قائلا :" كشفت لى الديفا عن الموضوع الذي كانت تريده، والذي يدور في إطار ملل المتزوجون من بعضهم البعض بعد الزواج، وبالفعل كتبت الكلمات، ووافقت عليه مباشرة، وسعدت به كثيرا.

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وأشار إلى أنه عند سماع إحدى شركات الإتصالات للألبوم، وقع اختيارهم على أغنية" يوم من عمرنا" لكى يتم طرحها لحسابهم، وبالفعل تم طرحها قبل الألبوم، لذلك عندما تم طرحه بالكامل لم يلاحظها الجمهور، لكن من حب الديفا للأغنية أصرت على إعطائها حقها.

ولم يكن هذا التعاون هو الأول الذى يجمع أشرف بالديفا، فقد حقق الاثنان نجاحًا من قبل خلال الفترة الماضية من خلال عدة أغانى منها "ياعم عيش" من كلمات أشرف أمين، وألحان وتوزيع محمد عرام، والثانية بعنوان "جرالك إيه" من كلمات أشرف أمين، وألحان وتوزيع محمد عرام، ومهندس صوت أمير محروس.

يذكر أن ألبوم سميرة سعيد "عايزة أعيش" ضم 12 أغنية هى "عايزة أعيش"، "احتمال وارد"، "أوقات"، "يا لطيف"، "محصلش حاجة"، "ما اضمنش نفسى"، "إنسانة مسئولة"، "هوا هوا"، "معنديش وقت"، "جرالك إيه"، "أيوه اتغيرت"، "حب"