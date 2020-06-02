شكرا لقرائتكم خبر عن حلوة أوى لكن .. كواليس اختيار سميرة سعيد لـ "يوم من عمرنا " لأشرف أمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشاعر الغنائي أشرف أمين عن كواليس أغنيته "يوم من عمرنا"، والذى يتعاون فيها مع الديفا سميرة سعيد، والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة علي طريقة فيديو كليب، وشهدت الساعات القليلة الماضية، طرح الإعلان التشويقي لكليب الأغنية.
من جانبه قال مؤلف الأغنية الشاعر أشرف أمين لـ"الخليج 365"، إنه عرض بالتعاون مع الملحن محمد عرام علي الديفا سميرة سعيد الأغنية، ورحبت بها على الفور، ولكن تم تغيير بعض الكلمات منها حتى ظهرت بالشكل النهائى الذى تم تصويره.
وتابع أشرف تصريحاته قائلا : كلام الأغنية جذب سميرة سعيد، وقالت لي نصا : "الكلام حلو قوي يا أشرف، لكن سامعة على الأغنية، موضوع آخر بداخلي".
وأضاف قائلا :" كشفت لى الديفا عن الموضوع الذي كانت تريده، والذي يدور في إطار ملل المتزوجون من بعضهم البعض بعد الزواج، وبالفعل كتبت الكلمات، ووافقت عليه مباشرة، وسعدت به كثيرا.
وأشار إلى أنه عند سماع إحدى شركات الإتصالات للألبوم، وقع اختيارهم على أغنية" يوم من عمرنا" لكى يتم طرحها لحسابهم، وبالفعل تم طرحها قبل الألبوم، لذلك عندما تم طرحه بالكامل لم يلاحظها الجمهور، لكن من حب الديفا للأغنية أصرت على إعطائها حقها.
ولم يكن هذا التعاون هو الأول الذى يجمع أشرف بالديفا، فقد حقق الاثنان نجاحًا من قبل خلال الفترة الماضية من خلال عدة أغانى منها "ياعم عيش" من كلمات أشرف أمين، وألحان وتوزيع محمد عرام، والثانية بعنوان "جرالك إيه" من كلمات أشرف أمين، وألحان وتوزيع محمد عرام، ومهندس صوت أمير محروس.
يذكر أن ألبوم سميرة سعيد "عايزة أعيش" ضم 12 أغنية هى "عايزة أعيش"، "احتمال وارد"، "أوقات"، "يا لطيف"، "محصلش حاجة"، "ما اضمنش نفسى"، "إنسانة مسئولة"، "هوا هوا"، "معنديش وقت"، "جرالك إيه"، "أيوه اتغيرت"، "حب"
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