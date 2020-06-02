شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفنان على عبد الرحيم اليوم بعد صلاة العشاء ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت أسرة الفنان الراحل على عبد الرحيم، إجراءات الدفن، قبل ‏تشييع الجثمان اليوم الثلاثاء، بعد العشاء، بمقابر الأسرة بالقاهرة، وذلك بعد الإعلان ‏عن وفاته إثر ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم أودى بحياته.‏ وسيتم العزاء غدا بمنزل الأسرة نظرا لقرار الدولة بمنع إقامة ‏العزاءات والأفراح ضمن إجراءات مواجهة تفشى فيروس كورونا ‏المستجد.‏ Advertisements يذكر أن الفنان على عبد الرحيم خريج المعهد العالى للفنون ‏المسرحية ‏قسم تمثيل وإخراج، بدأ ولعه بالتمثيل مع مشاركته فى ‏أعمال مسرحية ‏بالثقافة الجماهيرية، من أشهر أعماله فيلم "شمس ‏الزناتى" للزعيم عادل ‏إمام وإخراج سمير سيف، يحمل فى رصيده ‏أكثر من 60 عملا فنيا بين ‏سينما ودراما ومسرح‎.‎‏ ‏

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