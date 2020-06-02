شكرا لقرائتكم خبر عن 2020 ستشهد انخفاضا فى شباك التذاكر بخسارة تصل لـ 5 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فارايتي تقريرا حول توقعات المحللين لإيرادات شباك التذاكر في عام 2020 ، حيث قال المحللين إن تأثير فيروس كورونا سيقوم بتخفيض الإيرادات من مبيعات التذاكر إلى النصف بالمقارنة بالعام الماضي 2019 ، حيث تنخفض من 11.4 مليار دولار في عام 2019 إلى 5.5 مليار دولار في عام 2020 وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 52٪ ، وهو انخفاض يمكن أن يكون أكثر حدة إذا لم يتم فتح دور السينما في (يوليو).

وأضاف التقرير أن الأفلام الصيفية مثل "تينيت" و "مولان" التي من المفترض أن تظهر لأول مرة في ذلك يوليو ، قد يكون من الصعب على الاستوديوهات المنتجة أن تضحي بها وبالتكاليف الباهظة في إنتاجها وتعرضها خاصة لو كانت الأسواق الرئيسية مثل نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس ، لم تفتح بعد ولم يعلن عن خططهاوللفتح.

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ومن المقرر أن يبدأ عرض "مولان" في 24 يوليو ، وهو من إنتاج شركة ديزني وهو نسخة جديدة Live Action، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه.