شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل بمنزله الفنان على عبد الرحيم بعد ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم أودى بحياته، ولم يتحدد حتى الآن موعد تشييع الجثمان.

على عبد الرحيم من أشهر أدواره شخصية "سامبو" بفيلم "شمس الزناتى" مع الزعيم عادل إمام، كما شارك مع النجم الكبير عادل إمام أيضا فى مسلسل "فرقة ناجى عطالله" عام 2011، وفى نفس العام شارك مع الفنان الكبير حسين فهمى بمسلسل "تلك الليلة"، للمخرج عادل الأعصر، وشارك فى الجزء الأول من مسلسل "الجماعة"، للكاتب الكبير وحيد حامد، كما شارك فى العام نفسه فى المسلسل التاريخى "سقوط الخلاقة"، للمخرج الأردنى محمد عزيزية، وله العديد من المشاركات الأخرى.

Advertisements

كان على عبد الرحيم قد صرح لـ"الخليج 365"، خلال الأشهر القليلة الماضية أنه ابتعد عن الساحة الفنية عدة سنوات بعدما أصيب بجلطة فى المخ أجبرته على الابتعاد عن الشاشة لسنوات طويلة، وأعلن عودته من جديد بعد أن تماثل للشفاء من خلال عمل درامى عرض فى شهر رمضان الماضى وهو "يا أنا ياجدو"، من بطولة أحمد بدير، للمخرج عادل الأعصر.

يذكر أن الفنان على عبد الرحيم خريج المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، بدأ ولعه بالتمثيل مع مشاركته فى أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية، من أشهر أعماله فيلم "شمس الزناتى" للزعيم عادل إمام وإخراج سمير سيف، يحمل فى رصيده أكثر من 60 عملا فنيا بين سينما ودراما ومسرح.