شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا وصديقة رونالدو ونجمة GOT ينضمون لحملة نبذ العنصرية بالشارات السوداء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت المطربة العالمية ريهانا، والنجمة العالمية لينا هيدي، وعارضة الأزياء جيورجينا، صديقة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، للحملة التي دشنها الكثيرون تضامناً مع الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا بسبب مقتل جورج فلويد الشاب الأمريكي صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

ونشر كلاً من ريهانا وهيدي وجيورجينا، صور سوداء عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، للتضامن مع حملة Blackout Tuesday، التي دشنها الموسيقيين لدعم أصحاب البشرة السمراء ونبذ العنصرية والتميز العرقي الذي يعانون منه على مدار التاريخ.



ريهانا

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صديقة رونالدو



لينا هيدي

ووفقاً لتقرير newspostleader، فإن الدعوة الجديدة التي انتشرت بشكل كبير وسط الفنانين والموسيقيين الأمريكيين والعالميين، دشنتها جميلا توماس وبريانا أجيمانج، وهما مديري موسيقي لمشاهير كبار في الوسط الفني، من أجل دعم فكرة المساواة بين الجميع ونبد العنصرية.

ومن ضمن النجوم والفنانين العالميين الذي أعلنوا تضامنهم، النجمة العالمية كاتي بيري، والنجمة العالمية بيلي أيليش، وأوبرا سياتل وليز دافيدسن وليه كروسيتو وبريانا هنتر، وعدد من الموسيقيين منهم Radiohead و Quincy Jones و Massive Attack و Third Man Records.