شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده ..المسرح هو الملعب الحقيقي في حياة محمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤمن أن الفن رسالة وليس وسيلة للمتعة ، وكان ذلك سر تميزه ، إنه الفنان المصري محمود ياسين الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده ٧٩، محمود يس لم يكن أبداً فنانا عاديا بل حفرت أعماله في أذهان الجميع وتستطيع أن تعرفه من خلال صوته المميز الذي لا يمكن أن تخطيء في تخمينه ، تميز محمود ياسين بملامحه المصرية الأصيلة الذي أستطاع من خلالها تجسيد جميع الأدوار .

هو عاشق للمسرح ومنذ خوضه تجربة المسرح عندما كان طالبا في المرحلة الإعدادية بمدينة بور سعيد ، لم يكن لديه أي طموح أخر سواه ، فكان دائم الزيارة لنادي المسرح في بور سعيد والذي يضم الصفوة والمثقفين وقد قال عنه محمود ياسين نادي المسرح لم يوجد في أي بلد أخر في العالم سوي بور سعيد ، فكان نبع الثقافة بالنسبة له ، عرف عن المسرح القومي من خلاله وأصبح حلمه الوحيد الوقف علي خشبته ، وعندما أنهي دراسته الثانوية ألتحق بكلية الحقوق جامعة عين الشمس وسافر للقاهرة من أجل الدراسة ولكن لم يكن ذلك هو السبب الحقيقي فكان سببه الحقيقي أن يكون بجانب المسرح القومي .

ظل يتردد علي المسرح القومي كل يوم ويشاهد مسرحياته ، إلي أن أعلن المسرح القومي عن مسابقة في التمثيل لقبول أعضاء جديدة وكان محمود ياسين حينذاك في السنة الأخيرة من كلية الحقوق لكنه لم يتردد لحظه في التقديم للمسابقة الذي نجح فيها وجاء ترتيبه الأول ، ومن هذه اللحظة أصبح المسرح ملعبه الأساسي وخاض فيه مايقرب من خمسة وعشرون عاما ، فعلي الرغم من نجاحه في السينما والتلفزيون إلا أنه لم يترك المسرح أبدا وقدم العديد من العروض المسرحية الناجحة .

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فظل المسرح بالنسبة لمحمود ياسين هو المجال المحبب له ومجال إبداعه الحقيقي ، فقد قدم في المسرح القومي عروضا عدة كما تولي إدارته لمدة عام كامل ، ومن تلك العروض الحلم ، سليمان الحلبي ، الزير سالم ، حلاوة زمان ، المسامير ، دائرة الطباشير ، ليلة مصرع چيفارا ، وطني عكا ، وفي مسرح الجيب قدم مسرحية ليلى والمجنون ، كما قدم مسرحية الزيارة إنتهت والخديوي والرحمة المهداه، وخلال مسيرته المسرحية تعاون مع أعظم مخرجي المسرح مثل حمدي غيث ، سعد أردش ، كرم مطاوع ، جلال الشرقاوي.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه محمود ياسين خلال مشواره الفني العريق قرر إعتزال الفن عام ٢٠١٨ ، وأكتفي بما قدمه للجمهور فلديه رصيد هائل من الأعمال الناجحة ، ويرجع هذا القرار بسبب ظروفه الصحية ولأن التمثيل سواء في المسرح أو التلفزيون أو السينما يتطلب مجهودا كبيرا الأمر الذي لم يعد يقوي عليه .