شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة وصابرين وساندى وبسمة ينضمون لحملة Blackout Tuesday لرفض العنصرية بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم ومشاهير الفن فى مصر والوطن العربى، على الانضمام لحملة Blackout Tuesday، التى تهدف إلى دعم الاحتجاجات والمظاهرات التى تشهدها شوارع الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق نشر الصور السوداء والتوقف عن استخدام منصات السوشيال ميديا، بسبب مقتل جورج فلويد صاحب الأصول الأفريقية على يد شرطى فى مدينة مينيابوليس منذ أيام.

ونشر عدد من النجوم المصريين والعرب صور باللون الأسود، عبر حساباتهم الشخصية بمختلف مواقع السوشيال ميديا، لإعلان تضامنهم مع المتظاهرين فى أمريكا، لوقف التميز والعنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء ووقف عمليات العنف التى يتعرضون اليها منذ عقود من الزمان.

ومن بين النجوم المشاركين فى الحملة، النجمة السورية أصالة، التى نشرت صورة سوداء عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها، "بكلّ أشكالها بشعة..لا للعنصرية.. blackouttuesday"، كما شاركت الفنانة التونسية ساندى، بصورة مشابهة على "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها، "لا للعنصرية.. الثلاثاء الأسود".

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بدورها، شاركت الفنانة صابرين، وكتبت فى تدوينه عبر حسابها على "إنستجرام"، "لا للعنصرية.. نعم للإنسانية.. أول كلمات القرآن الكريم (الحمد لله رب العالمين).. وآخر كلمات القرآن الكريم (قل أعوذ برب الناس).. وهذا هو دستور الإنسانية فى كل الديانات السماوية لو خلقتموهم لرحمتموهم"، كما شاركت الفنانة بسمة على الهاشتاج أيضًا، وكتبت فى تعليقها عبر "إنستجرام"، "ضد كل أنواع العنصرية.. ضد العنصرية بكل أشكالها".

ووفقاً لتقرير newspostleader، فإن الدعوة الجديدة التي انتشرت بشكل كبير وسط الفنانين والموسيقيين الأمريكيين والعالميين، دشنتها جميلا توماس وبريانا أجيمانج، وهما مديري موسيقي لمشاهير كبار في الوسط الفني، من أجل دعم فكرة المساواة بين الجميع ونبد العنصرية.

ومن ضمن النجوم والفنانين العالميين الذي أعلنوا تضامنهم، النجمة العالمية كاتي بيري، والنجمة العالمية بيلي أيليش، وأوبرا سياتل وليز دافيدسن وليه كروسيتو وبريانا هنتر، وعدد من الموسيقيين منهم Radiohead و Quincy Jones و Massive Attack و Third Man Records.