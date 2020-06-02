شكرا لقرائتكم خبر عن شون منديس وكاميلا كابيلو يشاركان في الإحتجاج السلمي ضد مقتل جورج فلويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد موقع جاست جيرد النجمين شون منديس وكاميلا كابيلو وهما يشاركان في الإحتجاج السلمي في ميامي ضد مقتل جورج فلويد، حيث نزلا الموسيقيان إلى شوارع المدينة الساحلية لمناهضة الظلم العرقي ، بعد مقتل جورج فلويد في مينيسوتا الأسبوع الماضي على يد أربعة ضباط شرطة.

شوهدت شون وكاميلا حاملان لافتات يدوية أثناء سيرهما مع جيرانهما في الشارع ، وكلهم يرتدون أقنعة لمنع انتشار الفيروس التاجي كورونا.

من جانب أخر شاركت النجمة العالمية كاميلا كابيلو في حدث جديد من أجل جمع المال لمساعدة المتضررين من انتشار فيروس كورونا " covid19 "، وشارك به الي جانب كاميلا كابيلو كل من جيادا دي لورينتيس و تيري كروز و واين برادي و هاوي مانديل و كريستين تشينويث وستيف أكي ، بالإضافة إلى عدد من نجوم TikTok مثل Charli D'Amelio وAddison Rae.

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يذكر أن كاميلا كابيلو أعلنت مؤخرا إنها قبلت تحدي" All In Challenge " وأشارت كابيلو قائلة: " فلنتحد معا لمساعدة الناس والعائلات التي تكافح خلال هذا الوقت العصيب .. دعونا نعتني ببعضنا البعض " .. وفاجأت عشاقها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " إن من يساعد بالتبرع من أجل الخير سيشارك النجمة الشهيرة في كليبها القادم إضافة إلي تعلم الرقصات الاستعراضية برفقتها .

ومن المعروف أن" All In Challenge "هو تحدي كل نجم أو شخصية رياضية وفريق رياضي مشهور للمشاركة في عمل الخير من أجل توفير الطعام للمحتاجين و المتضررين خلال أزمة فيروس كورونا " covid19" التي تهدد العالم .