شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. آخر ظهور للفنان الراحل على عبد الرحيم على ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر
وعن أسباب غيابه عن الشاشة بعد سلسلة من النجاحات أوضح عبد الرحيم، أنه أصيب بجلطة فى المخ منعته من ممارسة مهنة التمثيل، وأثرت على ذراعه وقدمه اليمنيين.
وظهر عبد الرحيم فى آخر موسم رمضانى فى مسلسل "يا أنا يا جدو" وجسد من خلاله دور أب فقير لديه بنت يحاول تعليمها كيف تواجه الحياة، كما كان من المقرر أن يستكمل تصوير مسلسل "خالد بن الوليد" لكن القدر لم يمهله.
وتمنى عبد الرحيم عودة قطاع الإنتاج مرة أخرى قائلاً: نحن نفتقد المسلسلات التاريخية والدينية، التى قدمها القطاع لسنوات طويلة تركت علامة فى نفوس المتابعين وأبرزها "لا إله إلا الله" و"رسول الإنسانية" وغيرها، تلك أمنيتى لعودة الدراما المصرية لريادتها فهى أساس الفن فى الوطن العربى.
يذكر أن الفنان على عبد الرحيم خريج المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، بدأ ولعه بالتمثيل مع مشاركته فى أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية، من أشهر أعماله فيلم "شمس الزناتى" للزعيم عادل إمام وإخراج سمير سيف، يحمل فى رصيده أكثر من 60 عملا فنيا بين سينما ودراما ومسرح.
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