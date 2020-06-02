شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. آخر ظهور للفنان الراحل على عبد الرحيم على ”الخليج 365”‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل رحيله، خص الفنان على عبد الرحيم، صاحب شخصية "سامبو" فى ‏فيلم "شمس الزناتى"، ”الخليج 365” بفيديو كشف من خلاله كواليس الفترة ‏الأصعب من حياته حين أصيب بجلطة فى المخ أجبرته على الابتعاد عن ‏الشاشة لسنوات طويلة، كما أعلن عودته من خلال عمل درامى عرض فى ‏شهر رمضان الماضى، وآخر كان من المقرر أن يستكمل تصويره لكن ‏القدر لم يمهله كما أبدى رأيه فيما يقدم من أعمال خلال الفترة الحالية.‏

وعن أسباب غيابه عن الشاشة بعد سلسلة من النجاحات أوضح عبد ‏الرحيم، أنه أصيب بجلطة فى المخ منعته من ممارسة مهنة التمثيل، ‏وأثرت على ذراعه وقدمه اليمنيين.‏

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وظهر عبد الرحيم فى آخر موسم رمضانى فى مسلسل "يا أنا يا جدو" ‏وجسد من خلاله دور أب فقير لديه بنت يحاول تعليمها كيف تواجه ‏الحياة، كما كان من المقرر أن يستكمل تصوير مسلسل "خالد بن الوليد" ‏لكن القدر لم يمهله.‏

وتمنى عبد الرحيم عودة قطاع الإنتاج مرة أخرى قائلاً: نحن نفتقد ‏المسلسلات التاريخية والدينية، التى قدمها القطاع لسنوات طويلة تركت ‏علامة فى نفوس المتابعين وأبرزها "لا إله إلا الله" و"رسول الإنسانية" ‏وغيرها، تلك أمنيتى لعودة الدراما المصرية لريادتها فهى أساس الفن فى ‏الوطن العربى‎.‎

يذكر أن الفنان على عبد الرحيم خريج المعهد العالى للفنون المسرحية ‏قسم تمثيل وإخراج، بدأ ولعه بالتمثيل مع مشاركته فى أعمال مسرحية ‏بالثقافة الجماهيرية، من أشهر أعماله فيلم "شمس الزناتى" للزعيم عادل ‏إمام وإخراج سمير سيف، يحمل فى رصيده أكثر من 60 عملا فنيا بين ‏سينما ودراما ومسرح‎.‎