شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد المطرب محمد نور نجم فريق واما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل منذ قليل والد المطرب محمد نور عضو فريق واما، وأعلن على صفحته الفيس بوك وقال : انا لله وانا اليه راجعون توفي أبويا الحاج نور الحفناوي اسالكم الدعاء وقراءه الفاتحة.

من ناحيه أخرى طرح نور أغنية "أمى" من فيلم "ورق جمعية" المقرر طرحه قريبا فى دور العرض السينمائى وهى من كلمات أحمد علاء الدين وتوزيع زووم وألحان محمد نور.

ويشارك فى بطولة فيلم "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدى، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلى.

محمد نور أحد أعضاء فريق واما، وكان قد طرح أحدث كليباته مؤخرا بعنوان "شمس بحر"، من ضمن ألبوم "الصيف ابتدى"، وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج جون بيريز، وتم تصويره فى مدينة إبيزا الإسبانية.

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ألبوم "الصيف ابتدى" يضم 10 أغنيات، وهى: "شمس بحر"، و"الله ع الجمال"، و"على فكرة"، و"كترت حكاياتى"، و"يلا نرقص"، و"بتحبى نفسك"، و"اسمها إيه"، و"بنتهرب"، و"فطومة".