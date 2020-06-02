شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يستعد لتصوير أغنية "كورونا فيروس" فيديو كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم محمد رمضان خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصوير فيديو كليب جديد عن فيروس "كورونا"، يتناول في الفيديو كليب كافة الإجراءات الإحترازية من الفيروس، والأزمة التى تمر بها البلاد بسبب هذا الفيروس وتكون رسالة مهمة لجمهوره لتتبع الوقاية لعدم انتشار الفيروس، ومقرر طرحها على قناته الرسمية "يوتيوب".

وكان محمد رمضان طرح برومو الأغنية التى تحمل عنوان "كورونا فيروس"، والتي ستصدر كاملة قريبا، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بمقطع فيديو من الأغنية يظهر به بصورة كارتونية بمظهر فرعونى، بشكل كوميدى، معلقا عليها قائلا :"هل أنتم مستعدين ..قريبا ثقة فى الله نجاح".

كما شارك رمضان جمهوره ومتابعيه، بمقطع فيديو جديد له وهو يغنى بعض كلمات من أغنيته الجديدة "كورونا فيروس" مع ابنته، أثناء قيادته لسيارته فى جولة لهما، ونشر"رمضان" مقطع الفيديو الذى ظهر فيه وهو يقود سيارته، وابنته فى الخلف وهما يغنيان أغنيته الجديدة "كورونا فيروس".

Advertisements

كلمات أغنية "كورونا فيروس"، هى: "كورونا كورونا فيروس مرض وعام على الكل، بقينا ماشيين بالكحول، فيروس خطير طاير فى الجو، بعون الله هنلاقى الحل، خايفين عليكو من الى بيحصل وبنشوفه، وباء وهل علينا ومش عارفين ظروفه، عقم إيدك قبل ما تسلم على اللى جنبك، متخليش العشم قاتلك".

وعرض لمحمد رمضان فى موسم دراما رمضان الماضى مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.