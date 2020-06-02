أشرف عبد الباقي يقدم واجب العزاء في علي عبد الرحيم

قدم النجم أشرف عبد الباقي واجب العزاء في الفنان علي عبد الرحيم، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر أشرف عبد الباقي صورة لعلي عبد الرحيم، وعلق عليه قائلًا: علي عبد الرحيم من اجمل واطيب الناس اللي قابلتهم ربنا يرحمك ويغفرلك يارب. الناس اللي قابلتهم ربنا يرحمك ويغفرلك يارب. Advertisements يذكر أن الفنان علي عبد الرحيم، توفي ظهر اليوم، ويعد مسلسل يا أنا ياجدو هو آخر أعماله، والذي عرض في الموسم الرمضاني 2020.

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