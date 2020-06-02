نعت الفنانة شذى والد زميلها الفنان محمد نور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرحت شذى قائلة: البقاء والدوام لله والد أخي و صديقي الفنان محمد نور في ذمه الله ربنا يصبرك يا ميدو يا رب. Advertisements يذكر أن الفنانة شذى طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان أجمل أوقات، وهي من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شذى تنعى والد محمد نور بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.