بعد رحيل علي عبد الرحيم.. الأبطال الثمانية الذين فارقوا فيلم "شمس الزناتي"

لايزال الفيلم الشهير "شمس الزناتي" محتفظ ببريقه الفني، بعد مرور 29 عاماً على عرضه، وقد خسر اليوم الفن المصري أحد أبطال الفيلم وهو الراحل علي عبد الرحيم، بعد تعرضه لإرتفاع ضغط الدم المفاجيء والذي أودى بحياته على الفور.

يعتبر "شمس الزناتي" أحد أهم أفلام التسعينات والذي تم اقتباسه من الفيلم الياباني ً(السموراي السبعة) الذي تم انتاجه عام 1954، وضم أحد أهم كبار نجوم السينما "عادل إمام،

محمود حميدة، سوسن بدر، محمود الجندي، مصطفى متولي، سعيد طرابيك، غريب محمود، أحمد ماهر، رشدي المهدي،...وغيرهم"، ومن تأليف:أحمد فوزي، إخراج: سمير سيف.

يحكي "شمس الزناتي" عن تعرض واحة بالصحراء أثناء الحرب العالمية الثانية لهجوم مجموعة من المسلحين بقيادة المارشال برعي (محمود حميدة)، يسافر عتمان شيخ القبيلة للقاهرة لشراء الأسلحة اللازمة. يستعين بشخص يدعي الزناتى بمشاركة مجموعة من أصدقائه، يدخلون المعركة

ضد برعي، ونتيجة لخيانة أحد البدو يتمكن برعي من تجريدهم من السلاح. وفي أثناء العودة يستولون على سيارة ذخيرة. يعودون إلى الواحة ليواصلوا المعركة وينتصرون ولكن بعد استشهاد خمسة منهم.

شهد الفيلم كوكبة فنية مميزة من روّاد السينما، وبرحيل الفنان علي عبد الرحيم، خسر "شمس الزناتي" 8 من أبطاله وهم :سعيد طرابيك "دعدور"، مصطفى متولي "سيد سبرتو"، غريب محمود "صاحب المحجر"، علي عبد الرحيم "سبرتو"، عبد الله محمود "عوض الكلاف"، محمود الجندي "سلامة الطفشان"، أحمد سامي عبد الله" صاحب ورشة الحدادة"، إبراهيم نصر "جعيدي".

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