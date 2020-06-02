فيديو .. محمد عز يطرح أحدث أغنياته سنين بتضيع

طرح الفنان محمد عز أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم سنين بتضيع، وجاء ذلك عبر قناة قماح ريكوردز الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية سنين بتضيع من كلمات رمضان أبو زيد، وألحان وتوزيع محمد قماح. Advertisements يذكر أن الفنان محمد عز طرح مؤخرًا أغنية بعنوان شبعان دلع، وهي من كلمات إسلام القبارى، وألحان شريف حمدان، وتوزيع باسم منير، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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