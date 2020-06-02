نقل رجاء الجداوى للعناية المركزة في العزل الصحي بالإسماعيلية

أعلنت مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية، إن النجمة القديرة رجاء الجداوى، قد دخلت العناية المركزة، فجر اليوم، بعد تدهور حالتها الصحية.

وكانت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للنجمة القديرة رجاء الجداوى، قالت فى وقت سابق إن والدتها تعاني من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها الحجر الصحى بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن تستمر مشكلتها الصحية

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حتى الآن فى درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذى يتكرر باستمرار.

يذكر أن اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قد أجرى مؤخرًا اتصالًا هاتفيًا، بالنجمة القديرة رجاء الجداوى، خلال تواجدها بالحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية للاطمئنان عليها.