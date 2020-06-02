الموت يفجع محمد نور في وفاة والده

أعلن الفنان محمد نور عن وفاة والده، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر نور صورة تجمعه بوالده، وعلق عليها قائلًا: ان لله وان اليه راجعون توفي أبويا الحاج نور الحفناوي اسالكم الدعاء وقراءه الفاتحة

ان لله وان اليه راجعون. Advertisements يذكر أن الفنان محمد نور طرح مؤخرًا أغنية بعنوان محدش موجوع من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان محمد نور، وتوزيع زووم، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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