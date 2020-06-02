انتحار الممثلة الهندية تشاندانا

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ذكرت تقارير أن الممثلة الهندية ومذيعة التلفزيون “تشاندانا” والتي تبلغ من العمر 29 عامًا، أقدمت على الانتحار إثر أزمة عاطفية ورفض صديقها الزواج منها.

كانت الممثلة الراحلة قد نشرت مقطع فيديو قبل اتخاذ قرارها المأساوي، حيث ألقت باللوم على صديقها التي ذكرته باسم دينيش على قرارها، فيما سجلت الشرطة تحقيقًا بالواقعة، ووجهت تهمة التحريض للصديق المجهول وعائلته.

التحقيق شمل أعضاء اسرة الصديق ومنهم والده لوكابا جودا، ووالدته غاياتري، وأخته شيلا وعمه سوامي، كما شكلت الشرطة فريقا لإلقاء القبض على المتهمين الفارين.

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وبحسب التحقيقات الأولية تجرعت تشاندانا السم، في منزلها الكائن بمنطقة فيكريشنامورثي الواقعة بجنوب الهند، بعد مقطع الفيديو الأخير الذي نشرته.

وتظهر الراحلة تشاندانا في مقطع الفيديو الموجه إلى المزعوم دينيش تقول فيه: “قلت لو مت، فهذا أمر جيد لك، لذا، أنا أنهي حياتي وأنت سبب ذلك، دينيش”، أرسلت المقطع إلى دينيش ووالديه ووالديها وأصدقائها.

وبعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل، انتبه والديها وجيرانها للأمر وحاولوا انقاذها من الموت وتم نقلها إلى أحد المستشفيات؛ لكنها ماتت أثناء تلقي العلاج بالمستشفى.