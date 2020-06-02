وفاة الفنان علي عبدالرحيم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفى الفنان المصري على عبدالرحيم، الثلاثاء 2 يونيو، في منزله، وذلك بعد ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم أودى بحياته.

والفنان المصري علي عبدالرحيم كان قد اشتهر بدور “سامبو” في فيلم “شمس الزناتي” بطولة الفنان عادل إمام، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وإبراهيم نصر، وعبدالله محمود، وغيرهم.

يذكر أن الفنان علي عبدالرحيم قد شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، مثل: شمس الزناتي، والعشق والدم، ومن المسلسلات: الراية البيضاء، ليالي الحلمية، ضمير أبلة حكمت، أوبرا عايدة، أم كلثوم، حدائق الشيطان، فرقة ناجي عطالله، وغيرها.

وكان الفنان علي عبد الرحيم قد صرح منذ عدة أشهر أنه ابتعد عن الساحة الفنية عدة سنوات بعدما أصيب بجلطة فى المخ أجبرته على الابتعاد عن الشاشة لسنوات طويلة، لكنه عاد من جديد بعد أن تماثل للشفاء، وذلك من خلال عمل درامي عرض فى شهر رمضان الماضى وهو مسلسل “يا أنا يا جدو”، بطولة الفنان أحمد بدير، سارة سلامة، مدحت تيخا، رنا سماحة، طارق صبري، وهو من إخراج عادل الأعصر.