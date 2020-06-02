الإعلامية إلهام نمر تكشف تفاصيل إصابتها بفيروس «كورونا».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية المصرية إلهام نمر تفاصيل إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد، لافتة إلى أنها اكتشفت إصابتها بالفيروس منذ أسبوع.

إلهام قالت إنها شكت في إصابتها بمجرد شعورها بارتفاع طفيف في درجة حرارتها، فالتزمت العزل المنزلي على الفور، وتواصلت مع طبيبة بمستشفى حميات العباسية أرشدتها للتعامل مع الموضوع كما لو كان إصابة فعلية إلى أن يثبت العكس، فبدأت تتناول فيتامينات وأدوية.

الإعلامية المصرية أضافت، في مداخلة لبرنامج “التاسعة” على القناة الأولى المصرية: “الأعراض كانت ارتفاعا فى درجة الحرارة فقط، والمستشفى وفرت لى الأدوية والتزمت العزل المنزلى ولم أر أولادى ولا زوجى منذ أسبوع”.

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وتابعت أن درجة حرارتها ارتفعت مرة أخرى بحلول المساء، وفي اليوم التالي أجرت اختبارا جاءت نتيجته إيجابية، لافتة إلى أنها تتبع الإجراءات الطبية والاحترازية منذ بداية الجائحة، مثل ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات، وأكدت أن الأطباء أخبروها أن التزامها بالإجراءات الطبية خفف من حدة الأعراض.

وأوضحت: “أول 4 أيام كانت صعبة عليا شوية.. الموضوع مكنش مرعب بالدرجة اللى الناس متصورها، ولكن فى ذات الوقت الواحد لا يهون ولا يهول فى الموضوع ده”، مشيرة إلى أن أسرتها تقوم بوضع الطعام على باب الغرفة المعزولة بها، وتتواصل معهم عبر الفيديو شات.

وكان مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير، قد أعلن عن إصابة الإعلامية ريهام السهلي، والإعلامية أيه عبدالرحمن والإعلامية إلهام نمر مقدمي البرامج بقناة إكسترا نيوز بفيروس كورونا المستجد.