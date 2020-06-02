إلهام الفضالة تكشف عن عمرها الحقيقي.. وسبب اختفاء ابنتها فجر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن بعض تفاصيل الأعمال الدرامية التي شاركت فيها خلال لقائها بالجمهور عبر لايف إنستغرام، كما أجابت على العديد من التساؤلات المتعلقة بحياتها الخاصة.

وقالت الفضالة إن هذا الشهر ستكمل عمر الـ 46 سنة، متطرقة إلى سبب اختفاء ابنتها "فجر" عن الأنظار أو الظهور مواقع التواصل قائلة: "فجر قررت في عام 2015 ألا تظهر مرة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأنا احترمت قراراها".

وأوضحت الفنانة أنها تقوم بالتحضير لعمل مسرحي جديد مع الفنانة هيا الشعيبي، والنص قيد الكتابة، وتدور قصتها حول اختين يتوفى والدهما وتذهبان إلى "جاخور" والدهما و"تحكرهما" هناك أزمة فيروس كورونا، وتتوالى المواقف الكوميدية بينهما، داعية متابعيها للمشاركة في اختيار اسم المسرحية.

وفي سؤال بشأن تكرار تعاونها مع الفنان خالد أمين قالت: "إذا وجدت أنا وخالد العمل القوي المناسب لي وله ليش لأ؟"، مؤكدة أنها ترفض فكرة تقديم أجزاء للأعمال الدرامية، موضحة: "فكرة الأجزاء تفقد المسلسلات بريقها وتأخذ من نجاحها وتصير مملة".

وعلقت إلهام الفضالة على اسم "شمور" الذي قدمته في رمضان الماضي بمسلسل "الكون في كفة" والذي كان "تريند"، قائلة: "عندما بدأت في قراءة نص المسلسل شعرت بأن معنى شمور هو الشموخ والتكبر، خصوصا أنها ضمن الأحداث تظهر مغرورة وشايفة نفسها وعصبية، لكن الكاتب علي الدوحان أكد لي أن معناه نوع من الألماس، فأحببت الشخصية والمعنى الخاص فيها، لدرجة أنني سويت في باريس عطر خاص باسم شمور وناطرة يوصل".

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وأشارت الفنانة إلى أنها قد تخلصت من تأثير الشخصية الذي يصاحب بعض الفنانين فترة من الزمن نتيجة تقمصها، وتبحث الآن عن شخصية جديدة.

وحول مسلسل "عداني العيب"، قالت الفضالة: "باقي لي يوم واحد وانتهي من جميع مشاهدي فيه، وإن شاء الله إذا عادت الأمور الى طبيعتها فسنكمل التصوير، مستدركة: "تحدثت مع المنتج باسم عبد الامير في هذا الموضوع لكي نجد لنا حلا لإنجاز العمل كاملا، واقترحت أن نضع صورا للمشهد الباقي وهو خاص بليلة عرسي في المسلسل، حيث يمكنني أن أقوم بالتصوير داخل المنزل، لكن المشكلة التي تواجهنا هي أن العرس يشهد حدثا مهما ضمن سياق القصة المشوقة والمثيرة".

وأجابت على تساؤل يتعلق بكثرة الأعراس في الدراما الكويتية: "الأعراس موجودة في كل بيت مثلها مثل العزاء وأعياد ميلاد وغيرها من المناسبات، ملمحة إلى أن مشهد العرس في "عداني العيب" يشهد مفاجأة ولا تريد أن تحرق المسلسل قبل عرضه، مؤكدة في السياق نفسه أن الفنانات "يضيق خلقهن" إذا كان لديهن مشهد عرس في المسلسلات وتكرر تصويره في أكثر من يوم لأنهن يكن ملتزمات بـ «لوك» واحد طوال أيام التصوير ويتقيدن بارتداء نفس الفساتين، وهذا أمر غاية في الصعوبة ويحتاج الى تركيز وجهد كبير".

يشار إلى أن النجمة إلهام الفضالة شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "الكون في كفه" من تأليف علي الدوحان وإخراج سائد الهواري، وشاركها البطولة نخبة من النجوم، منهم: محمود بوشهري ومرام وعبدالله بهمن وعبدالله الطليحي وطيف وفهد باسم وإيمان الحسيني وليالي دهراب وفي الشرقاوي وناصر عباس وملك أبوزيد وجنى الفيلكاوي وغيرهم.

ودارت أحداث العمل حول "شمور"، المرأة القوية والمتسلطة التي تتحكم في حياة إخوانها الأربعة وزوجاتهم، والتي تتغير شخصيتها فجأة نتيجة بعد المواقف التي تؤثر فيها.