نقل رجاء الجداوي إلى العناية الفائقة

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"الخليج 365" من بيروت: نقلت الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي إلى غرفة العناية الفائقة حيث وضعت على جهاز التنفس الصناعي بعد تدهور حالتها الصحية أثناء تلقيها العلاج من فيروس كورونا.

وتتلقى الجداوي من الأسبوع الماضي في مستشفى العزل بمدينة الاسماعيلية وهي واحدة من افضل المستشفيات الحكومية التي يتم فيها علاج المصابين بالفيروس الرئوي القاتل.

وبحسب مصادر طبية في المستشفى فإن الفنانة القديرة بحاجة للبقاء في الرعاية المركزة على جهاز التنفس الصناعي لمدة 3 أيام على الاقل بدأت من الاثنين لتتجاوز مرحلة الخطر.

وكان نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي قد أكد قبل يومين استقرار حالتها الصحية لكن مع شعورها بحالة نفسية سيئة نتيجة بعض الاساءات التي تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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