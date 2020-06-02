شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى فى الرعاية المركزة.. دعواتكم لها بالشفاء (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى تطورا مفاجئا فى الساعات الأولى صباح اليوم، استدعت دخولها الرعاية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، بعدما شعرت بضيق فى التنفس وصداع وهبوط فكيف تطورت الحالة هكذا؟ في 27 رمضان الماضى عانت الجداوى من ارتفاع مفاجئ بالحرارة وتم نقلها فورًا إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية من خلال التحاليل تبين إصابتها بفيروس كورونا. Advertisements في الفيديو التالي نستعرض مراحل تطور الحالة مع تمنياتنا ودعواتنا للفنانة الكبيرة بالشفاء العاجل.

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