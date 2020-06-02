شكرا لقرائتكم خبر عن بعيدا عن كورونا.. 3 فنانين تعرضوا لأزمات صحية مفاجئة استدعت تدخل جراحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشنغل العالم كله بشكل عام بانتشار فيروس كورونا والمصريين بشكل خاص، ومعرفة كل يوم إحصائية أعداد المصابين به، خاصة ان كانوا من المشاهير أوالإعلاميين، ورغم ذلك إلا أن بعض الفنانين تعرضوا لأزمات صحية مفاجئة خلال الأيام الأخيرة بعيدا عن هذا الفيروس اللعين، وصدموا جمهورهم بعد الكشف عن تفاصيل الأزمة خاصة وإن جميعها استدعت تدخل جراحي



حمدى الوزير

الفنان حمدى الوزير

بدأ الامر بإصابة الفنان الكبير حمدى الوزير، بذبحة صدرية، مما اضطر لدخول المستشفى لعدة أيام منهم يومان داخل العناية المركزى، وإجراء عملية قسطرة فى القلب وتركيب دعامة.

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هنيدى

الفنان محمد هنيدى

النجم محمد هنيدى ليس من عادته الكشف عن أى أزمة صحية يتعرض لها، ولكن اضطر هذه المرة بعد تلقيه انتقادات كثيرة بسبب عدم حضوره لجنازة الفنان الراحل حسن حسني، ليضطر من خلال تدوينة له أن يكشف عن مرضه قائلا، "حسن حسني الله يرحمه زى أبويا التاني، أكيد عمري ما هتأخر على وداع أخير له إلا لسبب قوي". وتابع: "عادةً مابحبش أتكلم لما بتعب.. بس قبل رحيل حبيبى حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين أى حركة.. ربنا يرحمك يا عم حسن.. وماتحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما أعلم بظروف عباده".



المطربة امينة

المطربة الشعبية أمينة

تداول بعض الأخبار باجراء المطربة الشعبية أمينة لعملية جراحية وبعد تواصل ”الخليج 365” معها كشفت لنا، بأنها خضعت لعملية جراحية خلال اليومين الماضيين لإزالة ورم في الحالب كانت تعانى منه، وأصبحت حالتها مستقرة وتمكث بالمنزل بناء على أمر الطبيب الخاص بها.