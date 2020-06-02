شكرا لقرائتكم خبر عن من داخل العزل المنزلي .. خالد سليم يتحول إلى فارس مغربي في فلتر سناب شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان خالد سليم، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بمظهر جديد، بعد تحوله إلى محارب وفارس مغربي عن طريق استخدام فلتر تطبيق "سناب شات" الشهير.

ونشر سليم، صور له وهو متقمص شخصية المحارب المغربي عبر الاستوري الشخصي له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.



Advertisements واحتفل سليم منذ ايام، بنجاح أغنيته الأخيرة "اللى فات مات "، والذى طرحها عبر قناته الرسمية علي موقع يوتيوب، من خلال فيديو كليب طرحه قبل أيام، ليحظي بردود أفعال إيجابية للغاية. واحتفل سليم منذ ايام،"اللى فات مات

وبالتزامن مع طرح الأغنية الأخيرة نشر النجم خالد سليم عبر خاصية الستوري الخاصة به من خلال موقع انستجرام صورة تجمعه مع زوجته من كواليس أحد أعمالها، وعلق عليها من خلال أغنية مع الصورة تقول كلماتها "she cares for me"، وذلك في إشارة للتعبير عن مدي امتنانه لدورها في حياته عما تقدمه له من اهتمام في حياته

وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم فى عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوى طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمنى" من كلمات هشام صادق وألحان مدين، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضاً خلال الفترة المقبلة.