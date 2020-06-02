شكرا لقرائتكم خبر عن منى ذكى وحسن الرداد وآخرين ينضمون لحملةBlackout Tuesday لدعم احتجاجات أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم ومشاهير الفن في مصر والوطن العربي، على الانضمام لحملة Blackout Tuesday، التي تهدف الى دعم الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها شوارع الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق نشر الصور السوداء والتوقف عن استخدام منصات السوشيال ميديا، بسبب مقتل جورج فلويد صاحب الأصول الافريقية على يد شرطي في مدينة مينيابوليس منذ أيام.

ونشر عدد من النجوم المصريين صور باللون الأسود، عبر حساباتهم الشخصية بمختلف مواقع السوشيال ميديا، لإعلان تضامنهم مع المتظاهرين في أمريكا، لوقف التميز والعنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء ووقف عمليات العنف التي يتعرضون اليها منذ عقود من الزمان.



العسيلي



حسن الرداد



درة

ومن ضمن الفنانين المنضمين للحملة، النجمة مني زكي، والفنان حسن الرداد، والمطرب محمود العسيلي، والفنانة رانيا يوسف، والفنان درة، والفنانة هنا شيحة، وعدد كبير من مشاهير السوشيال ميديا الذين أعلنوا تضامنهم.

Advertisements



رانيا يوسف



سلمى ابو ضيف



منى زكى



هنا شيحة



هنا شيخة

ووفقاً لتقرير newspostleader، فإن الدعوة الجديدة التي انتشرت بشكل كبير وسط الفنانين والموسيقيين الأمريكيين والعالميين، دشنتها جميلا توماس وبريانا أجيمانج، وهما مديري موسيقي لمشاهير كبار في الوسط الفني، من أجل دعم فكرة المساواة بين الجميع ونبد العنصرية.

ومن ضمن النجوم والفنانين العالميين الذي أعلنوا تضامنهم، النجمة العالمية كاتي بيري، والنجمة العالمية بيلي أيليش، وأوبرا سياتل وليز دافيدسن وليه كروسيتو وبريانا هنتر، وعدد من الموسيقيين منهم Radiohead و Quincy Jones و Massive Attack و Third Man Records.