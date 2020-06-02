شكرا لقرائتكم خبر عن عنوانها الحب والرومانسية.. شاهد أجمل 10 لـ محمود ياسين وشهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم الكبير محمود ياسين، اليوم الثلاثاء 2 يونيو بعيد ميلاده التاسع والسبعين، حيث تلقى العديد من التهانى منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وكان آخرها من زوجته الفنانة شهيرة.

وتعد قصة حب محمود ياسين وشهيرة من القصص الملهمة فى الوسط الفنى، لما لا وأن زيجتهما هى الأطوال والأكثر استمراراً فى الوسط الفنى، حيث وصلت الى العام الـ 50 لاسيما حيث تزوجا فى عام 1970، وفى هذه المناسبة شاهد أجمل 10 لمحمود ياسين و شهيرة من مرحلة الشباب حتى وقتنا الحالى.



محمود ياسين وشهيرة

وهنأت شهيرة زوجها محمود ياسين على فيس بوك حيث كتبت "كل سنة وأنت طيب ياحبيبي وعقبال ١٠٠ سنة..العمر كله يارب بصحة وعافية ومنور حياتنا أيها المحارب في كل الجبهات برأيك الصائب و دماغك المثقفة وتعاملك الراقي وحبك لبلدك والمدافع عنها بكل قوة لمن تسول له نفسه المساس بها، منور حياتنا بهيبتك وطلتك التي تخطف القلوب وأنا بجانبك دائما كما كنت طوال السنين الطويلة ومازلت، بحبك يا حوده".



شهيرة ومحمود ياسين



محمود ياسين وزوجته شهيرة



شهيرة مع محمود ياسين

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محمود ياسين وشهيرة



شهيرة ومحمود ياسين



محمود ياسين وشهيرة



رومانسية شهيرة ومحمود ياسين



محمود ياسين وشهيرة