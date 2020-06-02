فن ومشاهير

عنوانها الحب والرومانسية.. شاهد أجمل 10 لـ محمود ياسين وشهيرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عنوانها الحب والرومانسية.. شاهد أجمل 10 لـ محمود ياسين وشهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم الكبير محمود ياسين، اليوم الثلاثاء 2 يونيو بعيد ميلاده التاسع والسبعين، حيث تلقى العديد من التهانى منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وكان آخرها من زوجته الفنانة شهيرة.

وتعد قصة حب محمود ياسين وشهيرة من القصص الملهمة فى الوسط الفنى، لما لا وأن زيجتهما هى الأطوال والأكثر استمراراً فى الوسط الفنى، حيث وصلت الى العام الـ 50 لاسيما حيث تزوجا  فى عام 1970، وفى هذه المناسبة شاهد أجمل 10 لمحمود ياسين و شهيرة من مرحلة الشباب حتى وقتنا الحالى.

3CEA2BA2-F568-4A8F-AB4C-10166E95A4BF
محمود ياسين وشهيرة

وهنأت شهيرة زوجها محمود ياسين على فيس بوك حيث كتبت "كل سنة وأنت طيب ياحبيبي وعقبال ١٠٠ سنة..العمر كله يارب بصحة وعافية ومنور حياتنا أيها المحارب في كل الجبهات برأيك الصائب و دماغك المثقفة وتعاملك الراقي وحبك لبلدك والمدافع عنها بكل قوة لمن تسول له نفسه المساس بها، منور حياتنا بهيبتك وطلتك التي تخطف القلوب وأنا بجانبك دائما كما كنت طوال السنين الطويلة ومازلت، بحبك يا حوده".

DEFB998E-DCEA-4493-9E0D-C9EFD28E598E
شهيرة ومحمود ياسين

 

D2EDB21A-971E-4DD9-8E2A-923B9588AEBC
محمود ياسين وزوجته شهيرة

 

DF95DE3F-5BE7-467D-A82A-0A9AB44F6DB0
شهيرة مع محمود ياسين 

 

Advertisements
574F3116-9BC0-406B-BE36-5C27AE300FD9
محمود ياسين وشهيرة

 

D49927C6-F6C7-4430-8020-D12CC60CC79B
شهيرة ومحمود ياسين 

 

0BB446A4-2903-4F41-83F8-1DB4A9F29F01
محمود ياسين وشهيرة

 

5B854DAC-73CC-4F41-8A67-82A5F44DFEBD
رومانسية شهيرة ومحمود ياسين 

 

C45461C7-B4FC-4E66-A6E5-4CB0A560C789
محمود ياسين وشهيرة

 

20BF2DDA-1026-40E0-BFBC-5BFCC4D997C1
محمود ياسين وزوجته شهيرة

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عنوانها الحب والرومانسية.. شاهد أجمل 10 لـ محمود ياسين وشهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا