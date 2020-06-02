شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين يكذب ويكيبيديا بخصوص تاريخ ميلاد والده .. اعرف الصح ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عمرو محمود ياسين، نجل الفنان الكبير محمود ياسين، بعيد ميلاد والده الموافق اليوم 2 يونيو، بنشر صور من دولاب الذكريات تجمعهما، عبر حسابه الشخصي بموقع السوشيال ميديا فيس بوك.





ووجه نجل الفنان الكبير رسالة للمواقع بتعديل تاريخ ميلاد والده وقال "نفسي الوكيبيديا وبعض المواقع تصلح تاريخ ميلاد الوالد، مش عارف جابوا ١٩ فبراير ده منين، النهارده عيد ميلاد محمود ياسين، ابويا الغالي اللي من غيره لم أكن شيء ربنا يحفظك ويطيل في عمرك ويخليك ليا، كل سنة وأنت طيب".

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ويحتفل موقع ويكيبديا الشهير بعيد ميلاد الفنان الكبير محمود ياسين يوم 14 فبراير من كل عام، وهو ما نفاه نجل الفنان الكبير بإن عيد ميلاده يوافق اليوم 2 يونيو من كل عام، وليس التاريخ الأخر الذي تحتفل به الكثير من المواقع ووسائل الاعلام.





وهنأت شهيرة زوجها محمود ياسين على فيس بوك حيث كتبت "كل سنة وأنت طيب ياحبيبي وعقبال ١٠٠ سنة..العمر كله يارب بصحة وعافية ومنور حياتنا أيها المحارب في كل الجبهات برأيك الصائب و دماغك المثقفة وتعاملك الراقي وحبك لبلدك والمدافع عنها بكل قوة لمن تسول له نفسه المساس بها، منور حياتنا بهيبتك وطلتك التي تخطف القلوب وأنا بجانبك دائما كما كنت طوال السنين الطويلة ومازلت، بحبك يا حوده".