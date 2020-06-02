شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة لـ محمود ياسين فى عيد ميلاده: "أنا بجانبك دائما ومازلت أحبك يا حودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الفنان محمود ياسين ببلوغه سن التاسعة والسبعون، حيث أنه من مواليد 2 يونيو 1941 في مدينة بورسعيد، ووجهت شهيرة زوجة محمود ياسين التهنئة إلى زوجها بمناسبة عيد ميلاده على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وقالت: "كل سنة وأنت طيب ياحبيبي وعقبال ١٠٠ سنة".

وأضافت شهيرة: "العمر كله يارب بصحة وعافية ومنور حياتنا أيها المحارب في كل الجبهات برأيك الصائب و دماغك المثقفة وتعاملك الراقي وحبك لبلدك والمدافع عنها بكل قوة لمن تسول له نفسه المساس بها، منور حياتنا بهيبتك وطلتك التي تخطف القلوب وأنا بجانبك دائما كما كنت طوال السنين الطويلة ومازلت، بحبك يا حوده".

وكانت الفنانة شهيرة قدر استرجعت ذكريات أول لقاء جمعها بالنجم محمود ياسين خلال حديثها مع الخليج 365 مشيرة إلى: "كان الفنان كرم مطاوع يدعو طلاب وطالبات المعهد العالى للفنون المسرحية فى السنوات الأولى، لمشاهدة محمود ياسين فى مسرحية «جيفارا» بالمسرح القومى، وذهب كل الطلاب ما عدا أنا، فى نفس الوقت كانوا يبحثون عن وجه جديد لفيلم «صور ممنوعة» بطولة محمود ياسين، واختارونى للمشاركة فى الفيلم.

وأضافت: كان محمود ياسين عايز سعاد حسنى فى الفيلم، وعندما أخبروه أن ممثلة شابة من معهد الفنون المسرحية ستؤدى الدور، قال: «هاتولى واحدة معروفة مش وجه جديد.. عموما لما نشوف مين دى»، دخلت اللوكيشن سلمت عليه بـ«تناكة» وما عبرتهوش خالص، الموقف ده استفزه لأنه كان وقتها نجم كبير وله معجبات، ولفت نظره إنى «مش مهتمة به» واستمر تصوير الفيلم 5 أشهر خلالها حاول يتقرب منى، وبدأت مشاعر الحب تنشأ بيننا، ودخلت «سنة ثانية» بالمعهد وأنا متجوزة محمود ياسين.

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