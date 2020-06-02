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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صور من تجسيد نيقولا معوّض شخصية سيدنا إبراهيم فى فيلم His Only Son والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الفنان نيقولا معوض عرض فيلمه العالمي His Only Son والذي يجسد فيه شخصية سيدنا إبراهيم ، حيث كان من المقرر عرض العمل في بادية عام ٢٠٢٠ ومشاركته في العديد من المهرجانات العالمية لكنه تأجل بسبب فيروس كورونا وتفشيه حول العالم وكشف معوض وقت الإعلان عن تجسيده الدور أنه تم اختياره ما بين أكثر من 1700 ممثل لتجسيد دور النبى إبراهيم بفيلم الأميركي الروائي الطويل "His Only Son" وهو من كتابة وإخراج ديفيد هيلينج.
وعلى مدارأعوام سابقة قدمت السينما العالمية العديد من الأفلام السينمائية التى تجسد الأنبياء، حيث تم تجسيد النبى موسى وشخصية المسيح فى أكثر من عمل سينمائى، كما ظهر عدد آخر من الأنبياء فى بعض الأفلام الأخرى، قام بتقديمها عدد النجوم العالميين منهم فيلم Noah وهو فيلم أميركى من إنتاج عام 2014، للمخرج الأميركى دارين أرنوفسكى يحمل اسم Noah، قصة مستوحاه عن قصة نوح فى سفر التكوين، وحقق إيرادات كبيرة جاوزت الـ352 مليون دولار، وأنتجت الفيلم شركة Protozoa Pictures الأميركية بتكلفة بلغت حوالى 130 مليون دولار.
نيقولا معوض
كما صدر فيلم Jacob عام 1994، وهو من إخراج المخرج البريطانى بيتر هال، وإنتاج ألمانى إيطالى أميركى مشترك من جانب شركة تدعى Five Mile River Films، ويحكى قصة النبى يعقوب فى سفر التكوين وأدى الممثل الأميركى ماثيو مودين دور يعقوب، بينما أدى الممثل البريطانى شون بين دور شقيقه عيسو، أما زوجته راحيل فقد أدت دورها الممثلة الأميركية لارا فلين بويل، ويسرد الفيلم فترة من حياة النبى يعقوب، فحسب أحداثه فقد خدع يعقوب شقيقه ولاذ بالفرار، ليقضى عدداً من السنين فى الضلال، وعند عودته مرة أخرى يلقنه شقيقه درساً فى العفو والسماح.
كما شهدت دور العرض طرح فيلم Exodus: Gods and Kings - سفر الخروج: الآلهة والملوك هو فيلم ملحمي تم إنتاجه في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة صدر في 12 ديسمبر 2014. الفيلم من إخراج ريدلي سكوت من بطولة كريستيان بيل وجويل إجيرتون وآرون بول وسيغورني ويفر وبن كينجسلى.
نيقولا معوض
يروي الفيلم قصة خروج اليهود من مصر بقيادة النبى موسى المرتبطة سفر الخروج في العهد القديم، وهو من بطولة كريستيان بيل (بدور: موسى)، جويل إجيرتون (بدور: رمسيس الثانى)، آرون بول (بدور: يوشع بن نون)، غلشيفته فراهاني (بدور: نفرتارى).
إضافة إلي ذلك صدر فيلم سينمائى إيرانى عام 2015 من إخراج المخرج الإيرانى (مجيد مجيدي) وهو بعنوان محمد رسول الله وتحدث عن نبى الإسلام (محمد) منذ ولادته مرورًا بطفولته، كما يتضمن مشاهد لوفاة والدة النبى بقرية الأبواء وفترة طفولته بقرية السعدية، وتنتهى أحداث الفيلم عند رحلة النبى محمد إلى الشام، والوصول إلى صومعة الراهب بحيرا الذى بشّر عم النبى أبى طالب بظهور خاتم الأنبياء.
الفيلم شهد تجسيد للنبى محمد، لكن لم يتضمن مشاهد تظهر ملامح نبى الإسلام، بينما شهد تجسيد كلا من كعلى رضا شجاع نورى بدور عبد المطلب، ومهدى باكدل بدور أبو طالب، ومينا سادتى بدور آمنة، وسارة بيات بدور حليمة مرضعة الرسول محمد.
نيقولا معوض
نيقولا معوض
نيقولا معوض
نيقولا معوض
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