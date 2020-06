شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صور من تجسيد نيقولا معوّض شخصية سيدنا إبراهيم فى فيلم His Only Son والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الفنان نيقولا معوض عرض فيلمه العالمي His Only Son والذي يجسد فيه شخصية سيدنا إبراهيم ، حيث كان من المقرر عرض العمل في بادية عام ٢٠٢٠ ومشاركته في العديد من المهرجانات العالمية لكنه تأجل بسبب فيروس كورونا وتفشيه حول العالم وكشف معوض وقت الإعلان عن تجسيده الدور أنه تم اختياره ما بين أكثر من 1700 ممثل لتجسيد دور النبى إبراهيم بفيلم الأميركي الروائي الطويل "His Only Son" وهو من كتابة وإخراج ديفيد هيلينج.

وعلى مدارأعوام سابقة قدمت السينما العالمية العديد من الأفلام السينمائية التى تجسد الأنبياء، حيث تم تجسيد النبى موسى وشخصية المسيح فى أكثر من عمل سينمائى، كما ظهر عدد آخر من الأنبياء فى بعض الأفلام الأخرى، قام بتقديمها عدد النجوم العالميين منهم فيلم Noah وهو فيلم أميركى من إنتاج عام 2014، للمخرج الأميركى دارين أرنوفسكى يحمل اسم Noah، قصة مستوحاه عن قصة نوح فى سفر التكوين، وحقق إيرادات كبيرة جاوزت الـ352 مليون دولار، وأنتجت الفيلم شركة Protozoa Pictures الأميركية بتكلفة بلغت حوالى 130 مليون دولار.