شكرا لقرائتكم خبر عن فردوس عبد الحميد تكشف تفاصيل إصابة شقيقة زوجها محمد فاضل بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج الكبير محمد فاضل إصابة شقيقته الصغرى وابنها بفيروس كورونا، حيث كتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"للأسف.. كورونا وصل إلى بيتى.. شقيقتى الصغرى وابنها.. لا أكتب هذا بأى هدف إلا إثبات أن كلامى في هذا الموضوع عن معرفة وليس من فيس بوك.. وطبعا لن أقول أى شيء.. و لكننى - كمحب للوطن - حزين.. حزين جدا لما عرفته وصادفته".

وتواصل ”الخليج 365”، مع الفنانة فردوس عبد الحميد زوجة المخرج محمد فاضل، لتكشف عن تطورات الحالة الصحية لشقيقة زوجها وقالت أن الحالة طبيعية ومستقرة حالياً وفى بداية الأمر ظهرت أعراض فيروس كورونا على شقيقة زوجى بفقدانها لحاسة الشم وامتنعت عن الأكل تماماً حتى أغمى عليها، ونقلت إلى المستشفى وقامت بإجراء المسحة حتى تبين أنها مصابة بالفيروس، وقام ابنها بعمل المسحة وتبين أيضاً إصابته بفيروس كورونا ولم يكن عليه أى أعراض حتى الأن بسبب قوة مناعته، لافتة إلى أنه من الواضح أن ابنها هو الذى نقل العدوى لوالدته لأنها لم تخرج من المنزل نهائياً.

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وكان أخر ظهور للفنانة فردوس عبد الحميد بمسلسل "الوصية" للفنان أكرم حسنى وأحمد أمين، للمخرج خالد الحلفاوى وتأليف أيمن وتار، الذى عرض فى موسم رمضان 2018، تدور الأحداث في إطار كوميدي حول الشاب المستهتر إبراهيم النويري الذي يتوفى والده، ويترك له وصية واجبة النفاذ، فيطلب من صديقه سمسم أن يساعده في تنفيذها حتى يتمكن من الحصول على الميراث.