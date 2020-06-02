شكرا لقرائتكم خبر عن "قهوة الماضى" لـ إليسا تقترب من الـ2 مليون بعد طرحها بـ 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة اللبنانية اليسا فيديو كليب أغنيتها الجديدة "قهوة الماضي" باللهجة اللبنانية، عبر يوتيوب، والأغنية من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل الخوري، وتقترب الأغنية من الـ2 مليون مشاهدة بعد طرحها بـ7 أيام.

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ويُذكر أن إليسا طرحت كليب أغنية "هنغني كمان وكمان"، الذي ظهرت فيه هيفاء وهبي من منزلها، من كلمات شادى نور، وألحان محمد يحيى، وتوزيع إلهامي دهيمة، وإخراج إيلي رزق الله.

ومن ناحية أخرى احتفلت الفنانة اللبنانية، بيوم التمريض العالمى، مشيرة إلى أن يوم التمريض اختصار لكل الأعياد، قائلة :" إنتو اللي عم تحمونا بهالزمن البشع"، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يوم الممرضين والممرضات العالمي هالسنة هو اختصار لكل الأعياد بهالزمن يللي تحولو فيه هالناس لأبطال مع كل اللي عم يضحو فيه. ينعاد عليكن بظروف كتير أفضل، إنتو اللي عم تحمونا بهالزمن البشع".

وطرحت إليسا، فى شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.