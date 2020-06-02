شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تتضامن مع احتجاجات أمريكا: "لا للعنصرية.. نعيش كجنس بشرى واحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة مي عمر، عن تضامنها مع دعوات المتظاهرين في الولايات المتحدة الامريكية ضد عناصر الشرطة بعد التعامل بعنصرية مع الشاب الراحل ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد، ونشرت مي عمر عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، علامة تضامنية مع المحتجين الامريكيين وعلقت على دعوات العنصرية بسبب اللون قائلة: " هناك جنس واحد فقط ، الجنس البشري.. لا للعنصرية".



مى عمر على تويتر

وشهدت مدينة سانت لويس بولاية ميسورى الأمريكية، اليوم الثلاثاء، قيام عدد من المتظاهرين بالمدينة بمهاجمة قوات الشرطة بالألعاب النارية، و ذلك خلال المظاهرات الاحتجاجية التى تشهدها الولاية إعتراض على مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكى من أصول أفريقية على أيادى فرد شرطة بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.

و من جهتها، أفادت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن أربعة رجال شرطة، أصيبوا بطلقات نارية بعد احتجاجات فى سانت لويس، التى بدأت سلمية الاثنين، ثم تحولت للعنف خلال الليل، حيث حطم المتظاهرون نوافذ وسرقوا مقتنيات من شركات، وأشعلوا حرائق فى وسط المدينة.

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وكتبت الشرطة على "تويتر" فى ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، أن رجال الشرطة نقلوا إلى مستشفى بعد إصابتهم بجروح لا يعتقد أنها مهددة للحياة.

و من جهته، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إدارته ملتزمة بالكامل ألا يذهب موت جورج فلويد سدا، ولكن لن تترك كذلك حركة الغوغائية التى تهدد سلامة الأمريكيين.

وأضاف، فى كلمة له، أنه بصفته رئيس البلاد سيحمى الأمريكيين، قائلا إن عدد من الولايات فشلت فى مواجهات حركات الاناركية والانتيفا التى لجأت إلى العنف والغوغاء.

وقال إن هناك أشخاص فقدوا حياتهم ومصدر دخلهم فى هذه الاحتجاجات شأنهم شأن فلويد، وقال إن هذه ليست مظاهرات وإنما أعمال إرهاب محلية، وأمريكا لم تخلق من أجل الدمار، ومعالجة الكراهية تتم من خلال العدالة وسوف نقوم بتحقيقها وتحقيق النجاح.