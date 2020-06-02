Mission: Impossible 7-يحصل على الضوء الأخضر لاستكمال التصوير بعد التوقف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل القائمون على الجزء السابع والجديد من سلسلة الأكشن الشهيرة Mission: Impossible 7، بطولة النجم العالمي توم كروز، على الضوء الأخضر من جديد لإعادة استكمال التصوير بعد التوقف الذي شهده الفيلم بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".
وبحسب تصريحات النجم سيمون بيج لصحيفة فاريتي، فإن الفيلم الجديد حصل على الضوء الأخضر لاستكمال التصوير في سبتمبر المقبل، بعد ان توقف لأكثر من شهرين بسبب تفشي وباء كورونا الذي أوقف الكثير من عمليات التصوير.
وكانت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "باراماونت بيكتشرز" أعلنت إرجاء تصوير النسخة السابعة من فيلم "مهمة مستحيلة" بطولة توم كروز في إيطاليا بسبب فيروس "كورونا".
وأوضحت الشركة أنه كان من المقرر تصوير مشاهد للفيلم في مدينة البندقية الإيطالية، ولمدة 3 أسابيع، إلا أنه بعد تفشي الفيروس في إيطاليا، قررت الشركة إرجاء التصوير حرصا منها على سلامة فريق العمل، واحتراما لقرارات الحكومة الإيطالية بمنع التجمعات العامة في مسعى للسيطرة على تفشي الفيروس في البلاد.
من جانب آخر يتعاون النجم الأمريكى "توم كروز" مع وكالة الفضاء الأمريكية NASA لتصوير أول فيلم في الفضاء الخارجي، وذلك وفقًا لمدير وكالة ناسا جيم بريدنستين، وبالرغم من أن تفاصيل المشروع غير واضحة بعد، لكن بريدنستين يقول إن الفيلم سيجري على متن محطة الفضاء الدولية.
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