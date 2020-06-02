شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الجناينى يكشف كواليس إصابة والدته بفيروس كورونا وطريقة علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المنتج طارق الجناينى عن إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد، داعيا الناس بألا تخفى هذا المرض، خاصة فى ظل انتشاره السريع بالعدوى، وكتب "الجناينى" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك : "الكورونا مش عيب ولا حرام..أنا تقريباً عمري ما كتبت عن أي مرة توفى أو تعب شخص من عيلتي لأني بشوف أن دي حاجات شخصية و محبش أشارك الناس بيها..إنما المرة دي حاسس إني محتاج أكتب التجربة دي لأنها ممكن تفيد غيري".

واستكمل الجناينى حديثه قائلا "أمي بقالها تقريباً 3 شهور مش بتنزل من البيت خالص وعاملها كل الإحتياطات اللي تمنع إختلاطها بأي حد غير مقيم معاها في البيت.. المهم من 12 يوم عزمت 2 صديقاتها على الفطار، علماً بأن صديقاتها برضه كانوا إلى حد كبير معزولين عن الناس..بعد الفطار بيومين أبتدت أعراض الكورونا تظهر على الصديقة الأولى، بعدها بيومين على الصديقة الثانية بأعراض أخف شوية..طبيعي أترعبنا، مع أن الأعراض عند والدتي لم تتعدى الحلق و كحة و دوخة خفيفة".

واستكمل "عملنا لأمي التحليل الأول، و طلعت النتيجة إيجابية لڤيروس الكورونا اللعين للعلم والدتي في منتصف السبعينات و من 3 سنين عدينا بسرطان وما تلاه من علاج كيماوي و خلافه، يعني المناعة عندها مش في أحسن حالة..بعد قراية كتير جداً و تواصل مع ٣ أطباء أجلاء، قررت عدم نقلها لمستشفى (في حالات معينة هي اللي فعلاً محتاجة سراير المستشفيات)، بالأضافة إلى عدم بداية أي دواء من التقال و الأعتماد على الأتي فقط:

قرصين أسبرين 100 بعد الغداء

قرص ڤيتامين سى 1000 مج مرتين في اليوم

قرص ڤيتامين D مرة في اليوم

قرص zinc خمسين مج

قرص ڤيتامين E

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قرص omega 3

و في حالة أي أضطرابات في المعدة، قرص nexium قبل الأفطار و عند الحاجة، قرص بانادول أكسترا كل 6 ساعات

سوائل دافية ( ينسون . قرفة . جنزبيل ) غرغرة مياة وملح واستنشاق مرتين فى اليوم..

بالأضافة لصدقات كتير، لأني مقتنع تماماً أن الصدقات ترد البلاء".

وأضاف الجناينى : "الحمدلله الموضوع ماشي تمام، والأمور فضلت مستقرة لغاية ما عملنا تحليل تاني بعد 11 يوم من يوم العدوى و الحمدلله النتيجة طلعت سلبية، بس لأن مش دايماً النتايج بتكون مظبوطة و هي لسة عندها أعراض بسيطة، فا إن شاء الله هنعمل تحليل أخير بعد اكتمال 14 يوم من العدوى و إن شاء الله النتيجة هتكون سلبية".

وتابع خلال حديثه :"أتمنى التجربة دي تفيد أي حد هيقراها و الناس تاخد حذرها أكتر لأن توقعي اللي أتمنى أكون غلط فيه، أن البلد دي هتعدي بأصعب أسبوعين عدوا عليها من زمان أوي، فأتمنى أن على الأقل الناس تكون واضحة و صريحة مع بعض و محدش يخاف ولا يخبي لأن الكورونا مش عيب ولا حرام".