البزاوي ناعيا علي عبدالرحيم: "صديقي ودفعتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نعى الفنان محمود البزاوي، زميله الفنان علي عبدالرحيم، عبر حسابه على تويتر. وكتب البزاوي: "البقاء لله في وفاة صديقي ودفعتي الفنان علي عبدالرحيم.. مع السلامة يا سامبو يا جميل". ورحل الفنان علي عبدالرحيم، اليوم، عن عمر يناهز 59 عاما.

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