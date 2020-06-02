شيري عادل تشارك جمهورها صورة رفقة شقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشرت الفنانة شيري عادل جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها رفقة شقيقها. وعلقت "شيري"، على الصورة قائلة: “ لي أخ، سيكون لي دائمًا صديق، أحبك أخي.. عيد ميلاد سعيد.. وأتمنى لك سعادة دائمة". وتشارك شيري عادل في مسلسل "إلا أنا" المكون من 6 قصص، كل قصة عبارة عن 10 حلقات، وهي قصص بناءً على أحداث حقيقية، وجمعيها عن السيدات.

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