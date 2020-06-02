وفاة والد محمد نور.. وهذه تفاصيل الجنازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: أعلن الفنان محمد نور، عن وفاة والده، عبر حسابه على إنستجرام. وكتب نور: "أنا لله وإنا إليه راجعون، توفي أبويا الحاج نور الحفناوي، أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة". وأضاف: "إن شاء الله أنا هكون في مستشفي النسايم في التجمع الخامس الساعه 12 الظهر، اللي يحب يجي ونطلع علي الدفنة ورا بعض، ربنا يرحمه رحمة واسعة".

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