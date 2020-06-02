محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الفنان خالد محروس، إنه يتواجد مع الفنان منير مكرم، في منزل الفنان الراحل علي عبدالرحيم، لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن.
وأكد "محروس" في تصريح خاص لمصراوي، أنهم سيتوجهون بعد الانتهاء من كافة التصاريح لدفن الجثمان بالبساتين.
ونفى أن يكون علي عبدالرحيم قد مات بـ"الكورونا"، مؤكدا أنه أصيب بجلطة في الجانب الأيمن، ومنذ أيام ساءت حالته ليرحل عن عالمنا داخل منزله.
الفنان علي عبدالرحيم، من مواليد 1961، وله عدد من الأعمال الهامة أبرزها "شمس الزناتي"، "الملك فاروق"، "الناس في كفر عسكر"، "الراية البيضا"، "ليالي الحلمية".
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص| "ليس كورونا".. تعرف على سبب وفاة الفنان علي عبدالرحيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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