"جلطة أبعدته سنوات واَخر أعماله يا أنا يا جدو".. معلومات عن الفنان الراحل علي عبدالرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة :

عن عمر يناهز 59 عاما رحل اليوم الفنان علي عبدالرحيم، الذى اشتهر بلقب"سامبو" بعد مشاركته في فيلم" شمس الزناتي"،

وكان الفنان الراحل قد أصيب بأزمة صحية أبعدته لسنوات عن العمل الفني، قبل أن يعود ليشارك في مسلسل " يا أنا يا جدو" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد بدير، وسارة سلامة،

وأصيب علي عبدالرحيم في عام 2015، بجلطة في المخ أفقدته الحركة في قدمه ويده اليمنى، وخضع للعلاج في مستشفى المعلمين،

وبعد غيابه 4سنوات، تم ترشيحه للمشاركه في "يا انا يا جدو"، وكان يستعد أيضا لتصوير دوره في مسلسل "خالد بن الوليد"، الذى يقوم ببطولته عمرو يوسف

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وشارك علي عبد الرحيم في عدة أفلام ومسلسلات، منها الرحايا، أم كلثوم، ليالي الحلمية، الراية البيضا، ضمير أبلة حكمت، وقام مع الفنان عادل امام بالاضافة الي "شمس الزناتي"، مسلسل " فرقة ناجي عطا الله"

وعلى الصعيد الشخصي أصبح علي عبدالرحيم"جد" بعد أن رزق ابنه أحمد بابنته "تلا" العام الماضي.

يذكر أن الفنان على عبد الرحيم خريج المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، بدأ ولعه بالتمثيل مع مشاركته فى أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية، ويحمل فى رصيده أكثر من 60 عملا فنيا بين سينما ودراما ومسرح.

والفنان علي عبد الرحيم، من مواليد 1961.