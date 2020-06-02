"في جنة الخلد".. ندى بسيوني تنعى الفنان علي عبدالرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

نعت الفنانة ندي بسيوني، الفنان علي عبدالرحمن، الذي رحل منذ قليل، عن عُمر 59 عامًا.

ونشرت ندى صورة للفنان الراحل عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "الف رحمه علي الفنان علي عبد الرحيم في جنه الخلد إن شاء الله"

وكان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أعلن خبر وفاة الفنان الراحل، ونشر صورة عبر موقع فيسبوك، قائلا: "البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير علي عبدالرحيم، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "يا أنا يا جدو"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة النجم أحمد بدير، وطارق صبري.