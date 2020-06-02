تراند اليوم : وفاة فنان مصري شهير شارك في الموسم الرمضاني

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر ، عن وفاة الفنان على عبد الرحيم عن عمر ناهز 59 عامًا، وكشف عن ذلك الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه بـ”فيس بوك”.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل، حيث علق عزوز على صورته قائلًا: “البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير على عبد الرحيم.. رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان”.



وشارك الفنان عبد الرحيم علي في هذا الموسم الرمضاني في مسلسل “يا أنا يا جدو”، بجانب عدد كبير من النجوم، ,أبرزهم أحمد بدير، سارة سلامة، طارق طارق صبري، رنا سماحة، علاء زينهم، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف فتحي الجندي، ومن إخراج خالد أعصر.



