نعى الفنان أحمد وفيق الفنان الكبير علي عبدالرحيم الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب "وفيق" عبر صفحته قائلا :" البقاء والدوم لله .. رحل عنا الفنان علي عبد الرحيم .. الله يرحمك يا طيب". ويذكر أن رحل الفنان علي عبدالرحيم عن عمر يناهز الـ 59 عامًا، وكان قدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، منها : "الرايا البيضا، ليالي الحلمية 3، ضمير أبلة حكمت، فرقة ناجي عطاالله، شمس الزناتي، العشق والدم". عبدالرحيم عن عمر يناهز الـ 59 عامًا، وكان قدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، منها : "الرايا البيضا، ليالي الحلمية 3، ضمير أبلة حكمت، فرقة ناجي عطاالله، شمس الزناتي، العشق والدم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد وفيق ناعيًا علي عبدالرحيم: الله يرحمك يا طيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.