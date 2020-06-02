ليلى علوي تتمنى الشفاء العاجل لـ رجاء الجداوي

تمنت النجمة الكبيرة ليلى علوي الشفاء العاجل للنجمة القديرة رجاء الجداوي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت ليلى علوي دعاء، قائلة: اللهمّ اشفها شفاءً ليس بعده سقماً أبداً، اللهمّ خذ بيدها، اللهمّ احرسها

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بعينيك التّي لا تنام، واكفها بركنك الّذي لا يرام، واحفظها بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأها في الّليل وفي النّهار، وارحمها بقدرتك عليه، أنت ثقتها ورجاؤها يا مُفرج الكرب، يا كاشف الهم، يا مُجيب دعوة المُضطرين.. برجاء الدعاء بالشفاء للفنانة رجاء الجداوي.

يذكر أن النجمة ليلى علوي شارك مؤخرًا في بطولة فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، وتأليف باسم سمرة، وإخراج يسري نصرالله، وبطولة كل من منة شلبي، باسم سمرة، أحمد داود، محمد فراج، صابرين، محمد الشرنوبي، لمى كتكت، إنعام سالوسة، علاء زينهم، صبري عبدالمنعم، عارفة عبدالرسول، محمد علي رزق، زينة منصور، شاكيرا فطين، محمد إسماعيل، كريم وحيد، شادي رؤوف، محمود الليثي، عزوز عادل.