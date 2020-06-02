نقابة المهن التمثيلية تنعي الراحل علي عبدالرحيم

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنان الكبير علي عبدالرحيم، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل. كما تمنت نقابة المهن التمثيلية Advertisements للراحل الرحمه، داعيه الله أن يلهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان. للراحل الرحمه، داعيه الله أن يلهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان. ويذكر أن رحل الفنان علي عبدالرحيم عن عمر يناهز الـ 59 عامًا، وكان قدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، منها : "الرايا البيضا، ليالي الحلمية 3، ضمير أبلة حكمت، فرقة ناجي عطاالله، شمس الزناتي، العشق والدم". عن عمر يناهز الـ 59 عامًا، وكان قدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، منها : "الرايا البيضا، ليالي الحلمية 3، ضمير أبلة حكمت، فرقة ناجي عطاالله، شمس الزناتي، العشق والدم".

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