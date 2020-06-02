نقابة المهن التمثيلية تنعي الراحل علي عبدالرحيم

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنان الكبير علي عبدالرحيم، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل.
كما تمنت نقابة المهن التمثيلية
ويذكر أن رحل الفنان علي عبدالرحيمعن عمر يناهز الـ 59 عامًا، وكان قدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، منها : "الرايا البيضا، ليالي الحلمية 3، ضمير أبلة حكمت، فرقة ناجي عطاالله، شمس الزناتي، العشق والدم".
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