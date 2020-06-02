وفاة الفنان علي عبد الرحيم الشهير بشخصية سامبو

توفي منذ قليل الفنان علي عبد الرحيم، وذلك حسب ما أعلن الفنان أحمد وفيق على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". نشر وفيق مجموعة من الصور للفنان الرحال وعلق عليها"البقاء والدوم لله .. رحل عنا الفنان علي عبد الرحيم .. الله يرحمك يا طيب". يذكر أن آخر أعمال الراحل كانت من خلال مسلسل "ياناياجدو" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، بمشاركة الفنان أحمد بدير، بالإضافة إلى دوره الشهير مع الزعيم عادل إمام في فيلمه "شمس الزناتي" بدور "سامبو".

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