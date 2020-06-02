يصادف اليوم عيد ميلاد النجم القدير محمود ياسين الذي له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية، تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخي.
وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن القدير محمود ياسين:
ولد محمود ياسين بمدينة بورسعيد.
وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة،والتحق بالمسرح القومي.
وبعد انتهاء دراسته الثانوية ذهب محمود ياسين للقاهرة ليلتحق بجامعة عين شمس وتحديدا كلية الحقوق.
وطوال سنوات دراسته كان حلم التمثيل بداخله وخصوصا في المسرح القومي، لذلك تقدم بعد تخرجه مباشرة لمسابقة في المسرح القومي وجاء ترتيبه الأول في ثلاث تصفيات متتالية.
تم تعين محمود ياسين بالمسرح القومي فبدأ رحلتهفي البطولة من خلال مسرحية "الحلم" إخراج عبد الرحيم الزرقاني، بعدها بدأت رحلته الحقيقية على خشبة "المسرح القومي" والذي قدم على خشبته أكثر من 20 مسرحية.
بدأ بأدوار صغيرة حتى جاءته فرصة البطولة الأولى من خلال فيلم "نحن لا نزرع الشوك" مع شادية ومن إخراج حسين كمال، ثم توالت أعماله السينمائية ليصل رصيده لأكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول".
متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا المؤلف عمرو محمود ياسين والفنانة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الفنان محمد رياض.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. معلومات لاتعرفها عن النجم محمود ياسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.