إليسا في حفل مباشر علي شاهد VIP

في استمرارٍ لأول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور والتي انطلقت خلال أيام عيد الفطر تحت شعار "معيّدين معاكم"، تواصل "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات" والمكتب الفني في "مجموعة

MBC" برنامج الحفلات المتعاقبة التي تبثّ حصرياً عبر "شاهد VIP" لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، وهذه المرة تحت شعار "مكمّلين معاكم".

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وتطلّ النجمة إليسا في حفل مباشر يُبثّ حصرياً عبر منصة

"شاهد VIP" مساء الخميس 4 يونيو تمام العاشرة ليلاً بتوقيت السعودية، لتغني تشكيلة مختارة من أغنياتها، ومنها أحدث أغنيتين لها صدرتا مؤخراً: "هنغني كمان وكمان"، و"قهوة الماضي".. إلى غيرها من الأغنيات.

ولجرعة مضاعفة من الترفيه، يُجري الإعلامي علي العلياني من "مجموعة MBC" - الذي يتولّى تقديم الحفلات – مقابلة مع إليسا قبل بدء الحفل وخلاله.