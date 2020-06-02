فيديو.. 85 ألف مشاهدة لأغنية فضل شاكر الجديدة وحشتوني

تخطى الفنان فضل شاكر بأغنيته الجديدة "وحشتوني" حاجز الـ 85 ألف مشاهدة، وذلك بعد يوم واحد من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:قوس، ألحان:سهم، توزيع:خالد عز، وقدمها فضل باللهجة الخليجية ويقول مطلعها:انا غايب كثير ادري ولكني قريب اشعور واذا ضقتوا ترى صدري يضيق وخاطره مكسور. مكسور. يذكر أن آخر إصدارات فضل الغنائية كانت من خلال أغنية "غيب" الذي طرحها خلال هذا الأسبوع، وحققت أكثر من مليون مشاهدة على "يوتيوب"، من كلمات:محمد رفاعي، ألحان:وليد سعد، توزيع:أحمد إبراهيم.

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